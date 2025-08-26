Garfield: Was geschah wirklich mit Tante IvyJetzt kostenlos streamen
Garfield Staffel 4
Folge 46: Garfield: Was geschah wirklich mit Tante Ivy
13 Min.Folge vom 26.08.2025
Beim Versuch, die Fernsehantenne zu reparieren, fällt der ungeschickte Jon vom Dach. Tante Ivy bietet sich netterweise an, ihn wieder gesund zu pflegen. Sie hat leider eine eigene Vorstellung davon, wie sich Garfield zu verhalten hat: Keine Lasagne, kein Kuscheltier zum Spielen und in der Garage muss er auch schlafen. Tante Ivy ist kein angenehmer Gast für Garfield, Odie oder den verletzten Jon. Auch wenn sie sich bemüht, ein freundliches Gesicht aufzusetzen, sorgt sie für Chaos im Haus. Bildquelle: ORF/Mediatoon/Dargaud Media/Paws Inc./
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Garfield Staffel 4
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0