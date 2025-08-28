Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Garfield Staffel 4

Garfield: Garfield, das Stinktier

ORF KidsStaffel 4Folge 49vom 28.08.2025
Garfield: Garfield, das Stinktier

Garfield: Garfield, das StinktierJetzt kostenlos streamen

Garfield Staffel 4

Folge 49: Garfield: Garfield, das Stinktier

13 Min.Folge vom 28.08.2025

Stinktieralarm in der Stadt! Garfield lässt sich von den Nachrichten inspirieren und färbt sein Fell schwarz mit einem weißen Steifen am Rücken, um als Stinktier durchzugehen. So will er Nermal verjagen, der für seinen anstehenden Schönheitswettbewerb gut aussehen und riechen muss. Dass er in seiner Verkleidung auch viel Essen stehlen kann, ist ein willkommener Bonus für den frechen Kater. Bildquelle:ORF/Mediatoon/Dargaud Media/Paws Inc./

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Garfield Staffel 4
ORF Kids
Garfield Staffel 4

Garfield Staffel 4

Alle 1 Staffeln und Folgen