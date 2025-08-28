Garfield Staffel 4
Folge 50: Garfield: Jon Nummer 2
13 Min.Folge vom 28.08.2025
Jon ist heute unterwegs, also haben Garfield und Odie sturmfrei! Für Garfield bedeutet das: So viel essen wie er kann, durch das Haus skaten, und schamlos den ganzen Tag auf der Couch verbringen. Odie vermisst jedoch sein Herrchen. Er jault und jault, was Garfield beim Faulenzen nervt. Da hat er die Idee, einfach eine Jon-Puppe zu basteln, damit Odie ihn nicht mehr vermissen muss. Ob das gut geht? Bildquelle: ORF/Mediatoon/Dargaud Media/Paws Inc./
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Garfield Staffel 4
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0