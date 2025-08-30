Garfield: Die lange Nacht der MonsterJetzt kostenlos streamen
Garfield Staffel 4
Folge 54: Garfield: Die lange Nacht der Monster
13 Min.Folge vom 30.08.2025
Obwohl die anstrengenden Zwillinge zu Besuch sind, freut sich Garfield auf die heutige Nacht. Es läuft im Fernsehen ein Gruselfilmmarathon, den er nicht verpassen will. Auch die Zwillinge und Odie werden neugierig und möchten mitschauen. Jon weiß aber, dass das für die Kinder nur Alpträume bedeutet und verbietet es ihnen. Doch als Jon plötzlich das Haus verlassen muss, nutzen die Fernsehwütigen die günstige Gelegenheit. Bildquelle: ORF/Mediatoon/Dargaud Media/Paws Inc./
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Garfield Staffel 4
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0