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Garfield Staffel 4

Garfield: Detektiv Squeak

ORF KidsStaffel 4Folge 55vom 13.01.2026
Garfield: Detektiv Squeak

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Garfield Staffel 4

Folge 55: Garfield: Detektiv Squeak

13 Min.Folge vom 13.01.2026

Jon muss sparen und setzt den gefräßigen Garfield deswegen auf Diät. Die Ernährung des Katers wird nun streng kontrolliert, doch als plötzlich große Mengen an Katzenfutterdosen verschwinden, sind sich alle einig, dass Garfield der Täter sein muss. Da stellt die Maus Squeak Nachforschungen an und stößt auf ein Geheimnis. Bildquelle: ORF/Mediatoon/Dargaud Media/Paws Inc./

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