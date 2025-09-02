Garfield: Aufstand der Nager - Ratzos RacheJetzt kostenlos streamen
Garfield Staffel 5
Folge 3: Garfield: Aufstand der Nager - Ratzos Rache
13 Min.Folge vom 02.09.2025
Die Polizei findet in Jons Keller jede Menge Diebesgut, das die Ratten dort gebunkert haben. Garfield muss mit ansehen, wie sein unschuldiger Freund verhaftet wird. Unterdessen planen die diebischen Ratten schon ihren nächsten Coup. Sie wollen sich unter Ratzos Führung den gesamten Käsevorrat der Stadt unter den Nagel reißen! Bildquelle: ORF/Mediatoon/Dargaud Media/Paws Inc./
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Garfield Staffel 5
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0