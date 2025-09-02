Zum Inhalt springenBarrierefrei
Garfield Staffel 5, Folge 4, vom 02.09.2025
14 Min.

Die gesamte Stadt hat mittlerweile mit dem Aufstand der Nager zu kämpfen, denn Ratzos Rattenbande wird immer dreister. Doch damit nicht genug, sie haben auch andere Nager für sich gewonnen und so scheint die Situation aussichtslos und die Stadt verloren. Doch so schnell gibt Garfield nicht auf! Ratzo und seiner Bande muss Einhalt geboten werden! Bildquelle: ORF/Mediatoon/Dargaud Media/Paws Inc./

