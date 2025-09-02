Garfield: Aufstand der Nager - Der RattenfängerJetzt kostenlos streamen
Garfield Staffel 5
Folge 4: Garfield: Aufstand der Nager - Der Rattenfänger
14 Min.Folge vom 02.09.2025
Die gesamte Stadt hat mittlerweile mit dem Aufstand der Nager zu kämpfen, denn Ratzos Rattenbande wird immer dreister. Doch damit nicht genug, sie haben auch andere Nager für sich gewonnen und so scheint die Situation aussichtslos und die Stadt verloren. Doch so schnell gibt Garfield nicht auf! Ratzo und seiner Bande muss Einhalt geboten werden! Bildquelle: ORF/Mediatoon/Dargaud Media/Paws Inc./
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Garfield Staffel 5
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0