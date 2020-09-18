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Gartenglück mit Sara Bendrick

Im Wald im Garten

HGTVFolge vom 18.09.2020
Im Wald im Garten

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Gartenglück mit Sara Bendrick

Folge vom 18.09.2020: Im Wald im Garten

20 Min.Folge vom 18.09.2020

Jen und Jeff haben viel Arbeit in die Gestaltung ihrer vier Wände gesteckt, den Garten allerdings vernachlässigt. Landschaftsdesignerin Sara ist zur Stelle und baut einen überdachten Essbereich in den Garten, eine Kletterwand für die Kleinen und einen märchenhaften Brunnen.

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