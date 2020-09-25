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Gartenglück mit Sara Bendrick

Im Familiengarten

HGTVFolge vom 25.09.2020
Im Familiengarten

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Gartenglück mit Sara Bendrick

Folge vom 25.09.2020: Im Familiengarten

20 Min.Folge vom 25.09.2020

Der Garten von Deb und David dient momentan als Lagerplatz für das Spielzeug ihrer Kinder. Um das zu ändern, stattet ihnen Landschaftsdesignerin Sara einen Besuch ab. Sie macht den Garten mit einem überdachten Essbereich, einer Liegefläche unter dem großen, schattenspendenden Baum und einem riesiger Sandkasten familientauglich.

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