ORF IIIStaffel 1Folge 1vom 02.03.2026
26 Min.Folge vom 02.03.2026

In zehn Folgen geben Gartenprofi Josef Starkl und Moderatorin Katharina Gritzner praktische Tipps, Tricks und kreative Do-it-yourself-Ideen fürs Garteln. Die Auftaktfolge zeigt, wie jeder Garten zum Abenteuer wird – besonders für Kinder. Mit wenig Aufwand und viel Fantasie entsteht ein spannender Ort, der Groß und Klein begeistert. Bildquelle: ORF/STARKL!film

ORF III

