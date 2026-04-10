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Gartentipp

Gartentipp vom 10.04.2026

ORF2Staffel 1Folge 76vom 10.04.2026
Gartentipp vom 10.04.2026

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Gartentipp

Folge 76: Gartentipp vom 10.04.2026

2 Min.Folge vom 10.04.2026

Mit Grün im Garten oder auf dem Balkon blüht die Seele auf - doch die grün-bunten Lieblinge brauchen Pflege. Wissen, was wirkt, und sehen, wie’s geht - im Gartentipp am Freitag in "Steiermark heute".

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