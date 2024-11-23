Vanishing Planes and Weird BoomsJetzt kostenlos streamen
Geheimakte Erde
Folge 1: Vanishing Planes and Weird Booms
41 Min.Folge vom 23.11.2024Ab 12
Auf einem Routineflug verschwindet ein Flugzeug plötzlich spurlos. Anderenorts löst ein mysteriöser Knall ein Erdbeben auf einer benachbarten Insel aus.
Genre:Dokumentation
Produktion:GB, 2023
12
Copyrights:© The Weather Channel