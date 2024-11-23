San Dune Trap and Deadly SmogJetzt kostenlos streamen
Geheimakte Erde
Folge 2: San Dune Trap and Deadly Smog
41 Min.Folge vom 23.11.2024Ab 12
Ein Junge wird unter einer Düne begraben und überlebt auf wundersame Weise. Ein seltsamer Nebel hält sich fünf Tage lang über London. Während dieser Zeit kommen Tausende ums Leben.
Genre:Dokumentation
Produktion:GB, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© The Weather Channel