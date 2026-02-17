Geheime Nazi-Expeditionen S1E03 Der Heilige GralJetzt kostenlos streamen
Geheime Nazi-Expeditionen
Folge 3: Geheime Nazi-Expeditionen S1E03 Der Heilige Gral
43 Min.Folge vom 17.02.2026Ab 12
Die Nationalsozialisten setzten alles daran, die Bevölkerung zu manipulieren. Ein wichtiger Teil ihrer Propaganda bestand darin, geschichtliche Mythen aufzugreifen und ihrer Ideologie entsprechend auszulegen. Der Heilige Gral, ein sagenumwobenes Artefakt, war eines jener Relikte, die Heinrich Himmler unbedingt finden wollte. Sein Plan war es, den Gral als Quelle der Macht zu nutzen, um das Dritte Reich weiter zu stärken.
