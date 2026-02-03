Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Geheime Nazi-Expeditionen

Geheime Nazi-Expeditionen: Himalaya

WELTStaffel 1Folge 4vom 03.02.2026
Geheime Nazi-Expeditionen: Himalaya

Geheime Nazi-Expeditionen: HimalayaJetzt kostenlos streamen

Geheime Nazi-Expeditionen

Folge 4: Geheime Nazi-Expeditionen: Himalaya

43 Min.Folge vom 03.02.2026Ab 12

Um die vermeintliche Überlegenheit der arischen Rasse wissenschaftlich zu belegen, unternahmen die Nazis Reisen in die entlegensten Winkel der Welt. Ihre aufwendigste Expedition verschlug sie bis in die obersten Gipfel des Himalaya-Gebirges. Die von Heinrich Himmler ausgewählten Wissenschaftler setzten alles daran, den hochrangigen SS-Mann zufriedenzustellen. Dieser war fest davon überzeugt, dass in Tibet einst gottähnliche Arier mit magischen Fähigkeiten gelebt hätten.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Geheime Nazi-Expeditionen
WELT
Geheime Nazi-Expeditionen

Geheime Nazi-Expeditionen

Alle 1 Staffeln und Folgen