Staffel 1Folge 1vom 23.10.2025
Geheimnisse der Weltstädte - Von Berlin bis Singapur
Folge 1: New York
46 Min.Folge vom 23.10.2025Ab 12
Von Berlin bis Singapur - Touristenführer, Blogger und Historiker erklären die Wunder ihrer Stadt und lüften das ein oder andere Geheimnis: New York ist die Heimat der Freiheitsstatue, doch warum dürfen Besucher nicht die Fackel betreten? Außerdem öffnet sich heute die Geheimtür des berühmt-berüchtigten Lokals "21 Club".
Genre:Dokumentation
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Blue Ant International Limited