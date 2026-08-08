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Geheimnisse unseres Sonnensystems

Vulkanische Welten

ServusTVStaffel 1Folge 1vom 08.08.2026
Vulkanische Welten

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Geheimnisse unseres Sonnensystems

Folge 1: Vulkanische Welten

48 Min.Folge vom 08.08.2026

Vulkane sind nicht nur ein irdisches Phänomen. Auch auf anderen Himmelskörpern unseres Sonnensystems brodelt es gewaltig unter der Oberfläche. Die Reise zu diesen vulkanischen Welten offenbart faszinierende Parallelen und Unterschiede und wirft ein neues Licht auf die Entstehung von Leben.

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