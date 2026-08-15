Geheimnisse unseres Sonnensystems
Folge 2: Dunkle Welten
48 Min.Folge vom 15.08.2026
Was verbirgt sich in den dunklen, kaum erforschten Regionen unseres Sonnensystems? Von fernen Objekten wie „FarFarOut“ über rätselhafte Asteroiden und verborgene Ozeane auf Ceres bis hin zu geheimnisvollen Kometen und der Oortschen Wolke am Rande unseres Sonnensystems: Diese Entdeckungsreise zeigt, wie viele Geheimnisse und Wunder das Universum noch bereithält.
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