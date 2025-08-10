Geisterschiff und Discofieber - im burgenländischen FestspielsommerJetzt kostenlos streamen
Folge vom 10.08.2025
In dieser Dokumentation blicken Silvia Freudensprung-Schöll und Bettina Treiber hinter die Kulissen der Open-Air-Produktionen in Mörbisch und St. Margarethen. Bei den "Seefestspielen Mörbisch" wird heuer "Saturday Night Fever" gespielt. Ein Musical, das mit den Hits der Bee Gees, die Geschichte von Tony Manero erzählt, der auf der Suche nach einem besseren Leben ist. Seinem Schicksal, als verfluchter Untoter zum ewigen Leben verdammt zu sein, will "Der Fliegende Holländer" entgehen. Zum ersten Mal wird mit der gleichnamigen Oper, ein Werk des Komponisten Richard Wagner in St. Margarethen inszeniert. Bildquelle: ORF/ORF- Burgenland
