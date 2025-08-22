TV-Rechte & Fußball: Wer hat das Sagen?Jetzt kostenlos streamen
GELB-ROT Der Fußball-Talk
Folge 26: TV-Rechte & Fußball: Wer hat das Sagen?
50 Min.Folge vom 22.08.2025
In der neuen Ausgabe von Gelb Rot diskutieren Hannes Steinen, Frenkie Schinkels und Kurt Garger mit gleich zwei spannenden Gästen: Hans Peter Trost (Ex.ORF-Sportchef) und Andreas Heidenreich (Kurier-Sport). Die Themen: Die TV-Vermarktung der Fußball-Bundesliga. Warum braucht man heute mehrere Abos, um wirklich alle Spiele sehen zu können? Welche Rolle spielen ORF, Sky und andere Player im Rechte-Poker? Und wie sieht die Zukunft der Fußball-Übertragungen in Österreich aus?
Weitere Folgen in Staffel 2025
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
GELB-ROT Der Fußball-Talk
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Fußball, Sport, Talk
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© krone.tv
Enthält Produktplatzierungen