Arnautovic Transfer, Austria's Seasonstart und EM Finale der FrauenJetzt kostenlos streamen
GELB-ROT Der Fußball-Talk
Folge 22: Arnautovic Transfer, Austria's Seasonstart und EM Finale der Frauen
49 Min.Folge vom 11.08.2025
Die Sommerpause ist vorbei – und zack! – schon gibt’s den ersten Paukenschlag: Austria Wien fliegt in Runde 1 aus dem Cup! Was ist da im Sommer schiefgelaufen? Wir schauen auf die Transfers, analysieren die Vorbereitung – und stellen die große Frage: Wer wird heuer Meister?
Weitere Folgen in Staffel 2025
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
GELB-ROT Der Fußball-Talk
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Fußball, Sport, Talk
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© krone.tv
Enthält Produktplatzierungen