krone.tvStaffel 2025Folge 22vom 11.08.2025
Folge 22: Arnautovic Transfer, Austria's Seasonstart und EM Finale der Frauen

49 Min.Folge vom 11.08.2025

Die Sommerpause ist vorbei – und zack! – schon gibt’s den ersten Paukenschlag: Austria Wien fliegt in Runde 1 aus dem Cup! Was ist da im Sommer schiefgelaufen? Wir schauen auf die Transfers, analysieren die Vorbereitung – und stellen die große Frage: Wer wird heuer Meister?

