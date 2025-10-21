Alarmstufe Grün-Weiß – Rapid taumelt, Stöger unter Druck! Mit Heimo PfeifenbergerJetzt kostenlos streamen
GELB-ROT Der Fußball-Talk
Folge 35: Alarmstufe Grün-Weiß – Rapid taumelt, Stöger unter Druck! Mit Heimo Pfeifenberger
In Folge 35 vom Gelb Rot Fußball Talk haben wir eine wahre Legende des österreichischen Fußballs, mit seinen 9 Toren in 40 Länderspielen für das Nationalteam, zu Gast: Heimo Pfeifenberger! Gemeinsam mit Frenkie Schinkels und Kurt "Gaga" Garger spricht Heimo über seine beeindruckende Karriere bei Austria Salzburg, Rapid Wien und bei Werder Bremen in Deutschland, seine Erfahrungen als Spieler und Trainer (aktuell bei USC Eugendorf), und wie sich der Fußball über die Jahre verändert hat. Natürlich wird auch über die aktuelle Bundesliga-Runde diskutiert: Rapid verliert daheim im Happel Stadion 0:2 gegen den LASK Linz, der unter Didi Kühbauer einen perfekten Einstand feiert. Beim WAC übernimmt Peter Pacult den Trainerposten, während Red Bull Salzburg den Abgang von Sportchef Rouven Schröder verkraften muss. Ein weiteres heißes Thema: Der österreichische Nachwuchsfußball. Warum wird auf Quantität statt Qualität gesetzt, und was muss sich ändern? Außerdem reden wir über die mögliche Abschaffung der Punktehalbierung in der Bundesliga und die Frage, ob der VAR überhaupt noch eine Zukunft hat. Zum Abschluss geben Heimo, Frenkie und Kurt ihre Tipps für das UEFA Conference League-Spiele Rapid Wien vs. Fiorentina und die UEFA Europa League Spiele von Sturm Graz vs. Celtic Glasgow und RB Salzburg vs. Ferencváros Budapest ab – mit spannenden Analysen und echtem Fußball-Know-how! Themen der Folge: Heimos Karriere in Österreich & Deutschland, Rapids 0:2 Niederlage gegen den LASK, Didi Kühbauer: perfekter Start als LASK-Trainer, WAC mit Pacult am Start, RB Salzburg: Rouven Schröder tritt ab, Nachwuchsprobleme in Österreich, Punktehalbierung: vor dem Aus? VAR: Abschaffen oder behalten? Tipps für die Conference League.
