Der international Absturz & der wilde El Clásico - mit Andreas Heidenreich
GELB-ROT Der Fußball-Talk
Folge 36: Der international Absturz & der wilde El Clásico - mit Andreas Heidenreich
In dieser Folge ist Sportjournalist Andreas Heidenreich vom Kurier zu Gast! Gemeinsam mit Kurt Gagar und Frenkie Schinkels sprechen wir über die großen Themen im österreichischen Fußball – von Rapids ersten Schritten aus der Krise bis hin zur Zukunft unserer Liga und des Nachwuchses. Hat der SK Rapid Wien mit Sportdirektor Markus Katzer über den Sommer zu viele Spieler verpflichtet? Wie hat sich der Fußball in Österreich seit den Zeiten von Kurt und Frenkie verändert? Haben junge Spieler weniger Respekt vor dem Trainer, dem Club oder den Fans? Wir werfen einen Blick drauf von Österreich bis Spanien. Wir hinterfragen wie Sportartikel in den großen Medienhäusern wie der zum Beispiel der Kronen Zeitung eigentlich entstehen – und sprechen darüber welchen und wie viel Einfluss Sportjournalist:innen auf das Trainerdasein haben? Können sie einen mit ihrem Stift und Papier Trainer von der Bank bekommen, wenn sie wollen?
