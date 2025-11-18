WM Quali Showdown & der AMS Bus - mit Michael KonselJetzt kostenlos streamen
GELB-ROT Der Fußball-Talk
Folge 39: WM Quali Showdown & der AMS Bus - mit Michael Konsel
In Folge 39 begrüßen wir einen ganz besonderen Gast: Michi Konsel, Österreichs letzter WM-Tormann und Held der WM-Qualifikation 1998. Gemeinsam plaudern wir über den heißen Quali-Showdown gegen Bosnien, die brennende Frage im Nationalteam: Penz oder Schlager? – und was einen echten Nummer-1-Tormann wirklich ausmacht. Dazu analysieren wir die brisante Lage bei Rapid Wien, wo Niklas Hedl die Einser-Position verloren hat und Tobias Gartler nun im Tor steht. Konsel gibt seine ehrliche, unverblümte Einschätzung zur aktuellen Rapid-Tormannfrage. Auch in der Österreichischen Bundesliga geht’s rund: Peter Pacult ist beim Wolfsberger AC schon wieder Geschichte. Wir sprechen darüber, ob die Spieler gegen den Trainer gespielt haben – und ob man einen Coach nach so kurzer Zeit überhaupt fair beurteilen kann.
