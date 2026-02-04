Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF1Staffel 1Folge 16vom 04.02.2026
23 Min.Folge vom 04.02.2026

Katharina Straßer und Thomas Stipsits meistern in 100 Rollen 1000 Lebenslagen – frech, humorvoll und politisch unkorrekt. Ob am Amt, im Nobelwinzerkeller, im Zugabteil, an der nächsten Straßenecke oder im Kinderzimmer: Überall lauern beinahe wahre Geschichten. Buch: Georg Weissgram und Thomas Stipsits Regie: Georg Weissgram

ORF1
