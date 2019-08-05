Folge vom 05.08.2019
Genial daneben - Das Quiz
Folge vom 05.08.2019: Yanar & Bott
42 Min.
Heute bei "Genial daneben - das Quiz": Nina Bott und Kaya Yanar. Zusammen mit Hella von Sinnen, Wigald Boning und Hugo Egon Balder stellen sie sich kuriosen Zuschauerfragen. Gelingt es dem Fragesteller, das Promi-Panel in die Irre zu führen, gewinnt er bis zu 5.000 Euro. Rechte: Sat.1
Genre:Comedy, Spielshow
Produktion:DE, 2018
Copyrights:© Sat.1