SAT.1Folge vom 20.08.2019
Folge vom 20.08.2019: Sasha & Stelter

42 Min.Folge vom 20.08.2019

"Genial daneben - das Quiz" - mit Hugo Egon Balder, Hella von Sinnen und Wigald Boning. Heute als Gäste: Sasha und Bernd Stelter. Die Herausforderung: Auf skurrile Zuschauerfragen die richtige Antwort zu finden. Liegt das Comedy-Panel falsch, kann der Zuschauerkandidat bis zu 5.000 Euro gewinnen. Rechte: Sat.1

