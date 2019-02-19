Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Genial daneben - Das Quiz

SAT.1Folge vom 19.02.2019
Oliver Pocher & Joey Heindle

Oliver Pocher & Joey HeindleJetzt kostenlos streamen

Genial daneben - Das Quiz

Folge vom 19.02.2019: Oliver Pocher & Joey Heindle

43 Min.Folge vom 19.02.2019

"Genial daneben - das Quiz" - mit Hugo Egon Balder, Hella von Sinnen und Wigald Boning. Heute als Gäste: Oliver Pocher und Joey Heindle. Die Herausforderung: Auf skurrile Zuschauerfragen die richtige Antwort zu finden. Liegt das Comedy-Panel falsch, kann der Zuschauerkandidat bis zu 5.000 Euro gewinnen.

Alle verfügbaren Folgen