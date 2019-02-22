Folge vom 22.02.2019
Genial daneben - Das Quiz
Heute als Gäste bei "Genial daneben - das Quiz": Ingo Appelt und Simon Gosejohann. Gemeinsam mit Hella von Sinnen, Hugo Egon Balder und Wigald Boning versuchen sie, schlauer als die Quiz-Kandidaten zu sein. Tippen die Promis daneben, kann der Zuschauer bis zu 5.000 Euro gewinnen.
Genre:Comedy, Spielshow
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sat.1