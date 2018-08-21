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Genial daneben - Das Quiz

Pierre M. Krause & Pietro Lombardi

SAT.1Folge vom 21.08.2018
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Genial daneben - Das Quiz

Folge vom 21.08.2018: Pierre M. Krause & Pietro Lombardi

43 Min.Folge vom 21.08.2018Ab 6

Was ist ein Trottelprivileg? Warum trägt die Braut einen Brautstrauß? Und was verbirgt sich hinter dem Begriff Lasagne-Methode? In der Comedy-Quizshow "Genial daneben - das Quiz" mit Hugo Egon Balder lösen Hella von Sinnen, Wigald Boning und zahlreiche Gaststars skurrile, bunte und wissenswerte Fragen des Publikums im Studio. Nur wer es schafft, die Promis aufs Glatteis zu führen, hat am Ende die Chance auf 5.000 Euro.

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