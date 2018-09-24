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Genial daneben - Das Quiz

Mike Krüger & Mimi Fiedler

SAT.1Folge vom 24.09.2018
Mike Krüger & Mimi Fiedler

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Genial daneben - Das Quiz

Folge vom 24.09.2018: Mike Krüger & Mimi Fiedler

44 Min.Folge vom 24.09.2018Ab 6

Heute bei "Genial daneben - das Quiz": Mimi Fiedler und Mike Krüger. Zusammen mit Hella von Sinnen, Wigald Boning und Hugo Egon Balder stellen sie sich kuriosen Zuschauerfragen. Gelingt es dem Fragesteller, das Promi-Panel in die Irre zu führen, gewinnt er bis zu 5.000 Euro.

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