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Genial daneben - Das Quiz

Matthias Steiner & Kaya Yanar

SAT.1Staffel 1Folge 66vom 06.12.2018
Matthias Steiner & Kaya Yanar

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Genial daneben - Das Quiz

Folge 66: Matthias Steiner & Kaya Yanar

43 Min.Folge vom 06.12.2018Ab 6

"Genial daneben - das Quiz" - mit Hugo Egon Balder, Hella von Sinnen und Wigald Boning. Heute als Gäste: Matthias Steiner und Kaya Yanar. Die Herausforderung: Auf skurrile Zuschauerfragen die richtige Antwort zu finden.

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