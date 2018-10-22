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Genial daneben - Das Quiz

Ingolf Lück & Lisa Feller

SAT.1Staffel 1Folge 68vom 22.10.2018
Ingolf Lück & Lisa Feller

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Genial daneben - Das Quiz

Folge 68: Ingolf Lück & Lisa Feller

42 Min.Folge vom 22.10.2018Ab 6

"Genial daneben - das Quiz" - mit Hugo Egon Balder, Hella von Sinnen und Wigald Boning. Heute als Gäste: Ingolf Lück und Lisa Feller. Die Herausforderung: Auf skurrile Zuschauerfragen die richtige Antwort zu finden.

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