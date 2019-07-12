Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Genial daneben - Das Quiz

Martin Rütter & Mimi Fiedler

SAT.1Folge vom 12.07.2019
Martin Rütter & Mimi Fiedler

Martin Rütter & Mimi FiedlerJetzt kostenlos streamen

Genial daneben - Das Quiz

Folge vom 12.07.2019: Martin Rütter & Mimi Fiedler

43 Min.Folge vom 12.07.2019Ab 6

Heute als Gäste bei "Genial daneben - das Quiz": Martin Rütter und Mimi Fiedler. Gemeinsam mit Hella von Sinnen, Hugo Egon Balder und Wigald Boning versuchen sie, schlauer als die Quiz-Kandidaten zu sein. Tippen die Promis daneben, kann der Zuschauer bis zu 5.000 Euro gewinnen.

Alle verfügbaren Folgen