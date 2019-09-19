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Genial daneben - Das Quiz

Oliver Pocher & Nilz Bokelberg

SAT.1Folge vom 19.09.2019
Oliver Pocher & Nilz Bokelberg

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Genial daneben - Das Quiz

Folge vom 19.09.2019: Oliver Pocher & Nilz Bokelberg

43 Min.Folge vom 19.09.2019Ab 6

Heute als Gäste bei "Genial daneben - das Quiz": Oliver Pocher und Nilz Bokelberg. Gemeinsam mit Hella von Sinnen, Hugo Egon Balder und Wigald Boning versuchen sie, schlauer als die Quiz-Kandidaten zu sein. Tippen die Promis daneben, kann der Zuschauer bis zu 5.000 Euro gewinnen.

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