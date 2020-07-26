Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Genial daneben - Das Quiz

Michael Kessler & Olivia Jones

SAT.1Folge vom 26.07.2020
Michael Kessler & Olivia Jones

Michael Kessler & Olivia JonesJetzt kostenlos streamen

Genial daneben - Das Quiz

Folge vom 26.07.2020: Michael Kessler & Olivia Jones

43 Min.Folge vom 26.07.2020Ab 6

Heute als Gäste bei "Genial daneben - das Quiz": Michael Kessler und Olivia Jones. Gemeinsam mit Hella von Sinnen, Hugo Egon Balder und Wigald Boning versuchen sie, schlauer als die Quiz-Kandidaten zu sein. Tippen die Promis daneben, kann der Zuschauer bis zu 5.000 Euro gewinnen.

Alle verfügbaren Folgen