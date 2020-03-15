Genial daneben - Das Quiz
Folge vom 15.03.2020: Mike Krüger & Osan Yaran
43 Min.Folge vom 15.03.2020Ab 6
"Genial daneben - das Quiz" - mit Hugo Egon Balder, Hella von Sinnen und Wigald Boning. Heute als Gäste: Mike Krüger und Osan Yaran. Die Herausforderung: Auf skurrile Zuschauerfragen die richtige Antwort zu finden. Liegt das Comedy-Panel falsch, kann der Zuschauerkandidat bis zu 5.000 Euro gewinnen.
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Genre:Unterhaltung, Spielshow
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sat.1