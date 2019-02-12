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Genial daneben - Das Quiz

Ceylan & Drews

SAT.1Folge vom 12.02.2019
Ceylan & Drews

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Genial daneben - Das Quiz

Folge vom 12.02.2019: Ceylan & Drews

43 Min.Folge vom 12.02.2019Ab 6

"Genial daneben - das Quiz" - mit Hugo Egon Balder, Hella von Sinnen und Wigald Boning. Heute als Gäste: Bülent Ceylan und Jürgen Drews. Die Herausforderung: Auf skurrile Zuschauerfragen die richtige Antwort zu finden. Liegt das Comedy-Panel falsch, kann der Zuschauerkandidat bis zu 5.000 Euro gewinnen.

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