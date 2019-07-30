Folge vom 30.07.2019
Genial daneben - Das Quiz
Folge vom 30.07.2019: J. Zarrella & Bär
43 Min.Folge vom 30.07.2019
"Genial daneben - das Quiz" - mit Hugo Egon Balder, Hella von Sinnen und Wigald Boning. Heute als Gäste: Jana Ina Zarrella und Thorsten Bär. Die Herausforderung: Auf skurrile Zuschauerfragen die richtige Antwort zu finden. Liegt das Comedy-Panel falsch, kann der Zuschauerkandidat bis zu 5.000 Euro gewinnen. Rechte: Sat.1
Genre:Comedy, Spielshow
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sat.1