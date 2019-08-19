Zum Inhalt springenBarrierefrei
Genial daneben - Das Quiz

SAT.1
Folge vom 19.08.2019
Zietlow & Schröder

Zietlow & SchröderJetzt kostenlos streamen

Genial daneben - Das Quiz

Folge vom 19.08.2019: Zietlow & Schröder

43 Min.Folge vom 19.08.2019

Heute bei "Genial daneben - das Quiz": Sonja Zietlow und Herr Schröder. Zusammen mit Hella von Sinnen, Wigald Boning und Hugo Egon Balder stellen sie sich kuriosen Zuschauerfragen. Gelingt es dem Fragesteller, das Promi-Panel in die Irre zu führen, gewinnt er bis zu 5.000 Euro. Rechte: Sat.1

