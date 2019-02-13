Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Genial daneben - Das Quiz

SAT.1Folge vom 13.02.2019
Pierre M. Krause & Reiner Calmund

Pierre M. Krause & Reiner CalmundJetzt kostenlos streamen

Genial daneben - Das Quiz

Folge vom 13.02.2019: Pierre M. Krause & Reiner Calmund

42 Min.Folge vom 13.02.2019

Heute bei "Genial daneben - das Quiz": Pierre M. Krause und Reiner Calmund. Zusammen mit Hella von Sinnen, Wigald Boning und Hugo Egon Balder stellen sie sich kuriosen Zuschauerfragen. Gelingt es dem Fragesteller, das Promi-Panel in die Irre zu führen, gewinnt er bis zu 5.000 Euro.

Alle verfügbaren Folgen