SAT.1Folge vom 09.09.2019
Pooth & Feller

Folge vom 09.09.2019: Pooth & Feller

42 Min.Folge vom 09.09.2019

Heute bei "Genial daneben - das Quiz": Verona Pooth und Lisa Feller. Zusammen mit Hella von Sinnen, Wigald Boning und Hugo Egon Balder stellen sie sich kuriosen Zuschauerfragen. Gelingt es dem Fragesteller, das Promi-Panel in die Irre zu führen, gewinnt er bis zu 5.000 Euro.

