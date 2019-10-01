Folge vom 01.10.2019
Genial daneben - Das Quiz
Folge vom 01.10.2019: Ullmann & Fiedler
42 Min.Folge vom 01.10.2019Ab 12
Heute als Gäste bei "Genial daneben - das Quiz": Janin Ullmann und Mimi FIedler. Gemeinsam mit Hella von Sinnen, Hugo Egon Balder und Wigald Boning versuchen sie, schlauer als die Quiz-Kandidaten zu sein. Tippen die Promis daneben, kann der Zuschauer bis zu 5.000 Euro gewinnen.
Genre:Comedy, Spielshow
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1