Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Genial daneben - Das Quiz

SAT.1Folge vom 21.10.2019
Biedermann & Yanar

Biedermann & YanarJetzt kostenlos streamen

Genial daneben - Das Quiz

Folge vom 21.10.2019: Biedermann & Yanar

43 Min.Folge vom 21.10.2019Ab 12

Heute bei "Genial daneben - das Quiz": Jeanette Biedermann und Kaya Yanar. Zusammen mit Hella von Sinnen, Wigald Boning und Hugo Egon Balder stellen sie sich kuriosen Zuschauerfragen. Gelingt es dem Fragesteller, das Promi-Panel in die Irre zu führen, gewinnt er bis zu 5.000 Euro.

Alle verfügbaren Folgen