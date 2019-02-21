Folge vom 21.02.2019
Torsten Sträter & Lisa FellerJetzt kostenlos streamen
Genial daneben - Das Quiz
Folge vom 21.02.2019: Torsten Sträter & Lisa Feller
43 Min.Folge vom 21.02.2019
"Genial daneben - das Quiz" - mit Hugo Egon Balder, Hella von Sinnen und Wigald Boning. Heute als Gäste: Torsten Sträter und Lisa Feller. Die Herausforderung: Auf skurrile Zuschauerfragen die richtige Antwort zu finden. Liegt das Comedy-Panel falsch, kann der Zuschauerkandidat bis zu 5.000 Euro gewinnen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Comedy, Spielshow
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sat.1