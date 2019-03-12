Zum Inhalt springenBarrierefrei
Genial daneben - Das Quiz

SAT.1 Folge vom 12.03.2019
Kaya Yanar & Tom Beck

43 Min.Folge vom 12.03.2019

Heute als Gäste bei "Genial daneben - das Quiz": Kaya Yanar und Tom Beck. Gemeinsam mit Hella von Sinnen, Hugo Egon Balder und Wigald Boning versuchen sie, schlauer als die Quiz-Kandidaten zu sein. Tippen die Promis daneben, kann der Zuschauer bis zu 5.000 Euro gewinnen.

