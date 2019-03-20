Zum Inhalt springenBarrierefrei
Genial daneben - Das Quiz

SAT.1Folge vom 20.03.2019
Tom Beck & Enie van de Meiklokjes

Tom Beck & Enie van de MeiklokjesJetzt kostenlos streamen

Genial daneben - Das Quiz

Folge vom 20.03.2019: Tom Beck & Enie van de Meiklokjes

42 Min.Folge vom 20.03.2019

Heute bei "Genial daneben - das Quiz": Tom Beck und Enie van de Meiklokjes. Zusammen mit Hella von Sinnen, Wigald Boning und Hugo Egon Balder stellen sie sich kuriosen Zuschauerfragen. Gelingt es dem Fragesteller, das Promi-Panel in die Irre zu führen, gewinnt er bis zu 5.000 Euro.

