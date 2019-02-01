Zum Inhalt springenBarrierefrei
Genial daneben - Das Quiz

SAT.1
Folge vom 01.02.2019
Pierre M. Krause & Christian Schulte-Loh

Genial daneben - Das Quiz

Folge vom 01.02.2019: Pierre M. Krause & Christian Schulte-Loh

43 Min.
Folge vom 01.02.2019

Heute als Gäste bei "Genial daneben - das Quiz": Pierre M. Krause und Christian Schulte-Loh. Gemeinsam mit Hella von Sinnen, Hugo Egon Balder und Wigald Boning versuchen sie, schlauer als die Quiz-Kandidaten zu sein. Tippen die Promis daneben, kann der Zuschauer bis zu 5.000 Euro gewinnen.

