Genial daneben - Das Quiz

SAT.1Folge vom 10.04.2019
Sophia Thomalla & Jochen Busse

Sophia Thomalla & Jochen BusseJetzt kostenlos streamen

Genial daneben - Das Quiz

Folge vom 10.04.2019: Sophia Thomalla & Jochen Busse

43 Min.Folge vom 10.04.2019

Heute bei "Genial daneben - das Quiz": Sophia Thomalla und Jochen Busse. Zusammen mit Hella von Sinnen, Wigald Boning und Hugo Egon Balder stellen sie sich kuriosen Zuschauerfragen. Gelingt es dem Fragesteller, das Promi-Panel in die Irre zu führen, gewinnt er bis zu 5.000 Euro.

