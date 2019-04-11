Zum Inhalt springenBarrierefrei
Genial daneben - Das Quiz

SAT.1Folge vom 11.04.2019
Tom Beck & Simone Hanselmann

Genial daneben - Das Quiz

Folge vom 11.04.2019: Tom Beck & Simone Hanselmann

43 Min.Folge vom 11.04.2019

"Genial daneben - das Quiz" - mit Hugo Egon Balder, Hella von Sinnen und Wigald Boning. Heute als Gäste: Tom Beck und Simone Hanselmann. Die Herausforderung: Auf skurrile Zuschauerfragen die richtige Antwort zu finden.

